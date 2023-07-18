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Могут ли наказать Беларусь за участие в войне против Украины: оценка МИД

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Киев, Вторник 18 июля 2023 16:29
Могут ли наказать Беларусь за участие в войне против Украины: оценка МИД Фото: посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Министерство иностранных дел не исключает, что Беларусь могут привлечь к ответственности за участие в войне против Украины. Однако сейчас точно определить, произойдет ли это - невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Украины Антона Кориневича во время брифинга.

Он объяснил, что трибунал не создается по принципу наказания конкретного лица. В случае Украины речь идет о привлечении к ответственности по факту преступления агрессии.

По словам посла, пока точно нельзя сказать, будут ли судить Беларусь за помощь России в войне против Украины. Но он не исключил, что это может произойти.

"Предоставление территории для совершения агрессии - это также преступление против государства. Но точно сказать сейчас не можем, будут ли судить Беларусь, или нет", - сказал Кориневич.

Беларусь помогает России

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также РФ использует Беларусь для размещения своих самолетов и войск.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.

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