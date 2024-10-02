Могут ли во время войны уволить за пропуски работы: объяснение юриста

Содержание:

Могут ли уволить за прогулы во время войны: объяснение

В Государственной службе Украины по вопросам труда еще в начале большой войны объясняли: сотрудники, которые не выходят на работу в результате ведения военных действий и связанные с ними обстоятельства, не могут быть уволены по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ по основанию "прогул".

"Если человек не вышел на работу из-за необходимости сохранения жизни и здоровья своего и семьи, это считают отсутствием на работе по уважительным причинам. За работниками сохраняются рабочее место и должность. Также отсутствие надлежащего уведомления о прекращении ранее введенного простоя является уважительной причиной неявки на работу, поскольку объявленный простой снимает с работника обязанность присутствовать на рабочем месте", - говорит Виктория Онишко.

Но сейчас в Едином реестре судебных решений уже есть немало решений, где суды приходят к выводу, что само по себе военное положение не является уважительной причиной невыхода на работу.

Фото: Если человек не вышел на работу из-за угрозы жизни, это не считается прогулом (Getty Images)

"Да, по делам, где истцы обжалуют увольнение за прогул, ссылаясь на то, что отсутствие на работе было обусловлено боевыми действиями, а именно в тот день в местности работы не велись активные боевые действия, суды приходят к выводу о наличии права работодателя уволить работника за прогул", – объясняет юрист.

Во время увольнения за прогул суды оценивают:

находится ли местность под оккупацией, или рядом с населенным пунктом ведутся активные боевые действия (находится ли населенный пункт под оккупацией);

согласован ли с работодателем дистанционный порядок работы;

есть ли другие уважительные причины, которые делали невозможным прибытие на работу работника.

Выходит, война в стране не является безусловным основанием для необоснованных невыходов на работу.

"Только при наличии действительной угрозы жизни и здоровью работника от боевых действий невыход на работу не будет квалифицирован как прогул", – объясняет собеседница.

Новые основания для увольнения с работы

С началом полномасштабной войны и введением военного положения трудовое законодательство претерпело ряд изменений. Среди них – изменения по прекращению трудовых отношений.

Фото: Появилась судебная практика по увольнениям за прогулы во время войны (Getty Images)

Есть определенные особенности, которые следует учитывать работодателю, увольняя работника во время военного положения. Новыми основаниями во время войны являются:

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд (п. 8-3 ч.1 ст. 36 КЗоТ).

смерть, признание судом безвестно отсутствующим или оглашение умершим работника (п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ).

смерть, признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим работодателя ФЛП (п.8-1 ч. 1 ст.36 КЗоТ)

невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий (пункт 6 части 1 статьи 41 КЗоТ).

Остальные основания для увольнений остались без изменений.

Уволят ли, если вы уехали за границу из-за войны

В такой ситуации оставление рабочего места нельзя расценивать как прогул без уважительной причины, говорит Виктория Онишко.

Работодатель может табелировать отсутствующего работника с отметкой "ИП" (другие причины отсутствия). Поскольку пребывание за границей из-за войны не является прогулом, Гоструда рекомендует не увольнять работника до окончания боевых действий.

В таком случае работодатель не обязан сохранять заработок за отсутствующим работником, на должность отсутствующего работника может быть принят другой работник по срочному трудовому договору.

"Также следует обратить внимание на то, что возможно увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон, если на то есть воля работника, выехавшего за границу, оформленная соответствующим заявлением", – отмечает юрист.

Получается, что несмотря на рекомендации Гоструда о невозможности увольнения за прогул работников, не выходящих на работу из-за войны, риск такого увольнения сохраняется. Об этом свидетельствует актуальная судебная практика.