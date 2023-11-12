Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств

Могут ли мобилизовать до 18 и после 60 лет: объяснение

"Граждане Украины должны выполнять свою конституционную обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Такая обязанность заключается в прохождении ими военной службы. Прохождение военной службы осуществляется гражданами Украины в добровольном порядке (по контракту) или по призыву", – объясняет Антон Марыныч.

В свою очередь, как определено в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" можно выделить следующие категории граждан:

допризывники – лица, подлежащие приписке к призывным участкам; призывники – лица, приписанные к призывным участкам; военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины на особый период; резервисты – лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных сил Украины; военнослужащие – лица, проходящие военную службу.

Подростки, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны посетить свой ТЦК и СП для постановки на военный учет по месту своего проживания, пройти медицинский осмотр и получить военно-учетный документ.

После прохождения приписки таким гражданам выдается Удостоверение о приписке к призывному участку, что подтверждает их взятие на военный учет.

Фото: Призову во время мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет могут быть призваны только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется. Если призывнику исполнилось 27 лет и он не проходил срочную службу, тогда он приобретает статус военнообязанного.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, что призыву во время мобилизации подлежат "военнообязанные" и "резервисты".

"Касаемо мобилизации призывников можно утверждать, что они не подпадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать. Если призывник желает проходить военную службу, в таком случае он может добровольно заключить контракт", – рассказывает юрисконсульт Nota Group.

На военную службу по контракту принимаются граждане, прошедшие профессионально-психологический отбор и отвечающие установленным требованиям прохождения военной службы.

Если рассматривать военную службу в рядовом составе, то требования следующие:

возраст от 18 лет;

полное или базовое общее среднее образование или высшее, профессиональное высшее, профессиональное (профессионально-техническое);

пригодны по состоянию здоровья;

не достигли предельного возраста пребывания на военной службе.

17-летние могут заключить контракт на военную службу (обучение)

"Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования, а также учреждений профессионального высшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава", – говорит собеседник.

Предельный возраст для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:

рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет; высшего офицерского состава – до 65 лет.

Фото: Законодательством поделен предельный возраст пребывания на военной службе и предельный возраст пребывания в запасе (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также по просьбе военнослужащего этот возраст может быть увеличен до 5 лет, при условии, что такие военнослужащие имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы свыше предельного возраста.

Законодательством поделены предельный возраст пребывания на военной службе и предельный возраст пребывания в запасе. В свою очередь запас делится на категории.

В запас первой категории включаются военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность. К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не проходили службу.

Запас военнообязанных делится на разряды, в зависимости от возраста военнообязанных. Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

Первый разряд – до 35 лет

– до 35 лет Второй разряд – до 60 лет

Офицерский состав:

Первый разряд:

младший офицерский состав – до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав – до 60 лет;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом в запасе Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины после достижения предельного возраста подлежат исключению из военного учета. Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его просьбе он может остаться на службе еще до 5 лет", – обращает внимание Антон Маринич.