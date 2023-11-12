Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств

Во время войны в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья.
Могут ли мобилизовать раньше 18 лет или когда мужчина старше 60 лет, и при каких обстоятельствах это может произойти, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат и ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.
"Граждане Украины должны выполнять свою конституционную обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Такая обязанность заключается в прохождении ими военной службы. Прохождение военной службы осуществляется гражданами Украины в добровольном порядке (по контракту) или по призыву", – объясняет Антон Марыныч.
В свою очередь, как определено в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" можно выделить следующие категории граждан:
Подростки, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны посетить свой ТЦК и СП для постановки на военный учет по месту своего проживания, пройти медицинский осмотр и получить военно-учетный документ.
После прохождения приписки таким гражданам выдается Удостоверение о приписке к призывному участку, что подтверждает их взятие на военный учет.
Фото: Призову во время мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет могут быть призваны только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется. Если призывнику исполнилось 27 лет и он не проходил срочную службу, тогда он приобретает статус военнообязанного.
Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, что призыву во время мобилизации подлежат "военнообязанные" и "резервисты".
"Касаемо мобилизации призывников можно утверждать, что они не подпадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать. Если призывник желает проходить военную службу, в таком случае он может добровольно заключить контракт", – рассказывает юрисконсульт Nota Group.
На военную службу по контракту принимаются граждане, прошедшие профессионально-психологический отбор и отвечающие установленным требованиям прохождения военной службы.
Если рассматривать военную службу в рядовом составе, то требования следующие:
"Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования, а также учреждений профессионального высшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава", – говорит собеседник.
Предельный возраст для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:
Фото: Законодательством поделен предельный возраст пребывания на военной службе и предельный возраст пребывания в запасе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Также по просьбе военнослужащего этот возраст может быть увеличен до 5 лет, при условии, что такие военнослужащие имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы свыше предельного возраста.
Законодательством поделены предельный возраст пребывания на военной службе и предельный возраст пребывания в запасе. В свою очередь запас делится на категории.
В запас первой категории включаются военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность. К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не проходили службу.
Запас военнообязанных делится на разряды, в зависимости от возраста военнообязанных. Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:
Офицерский состав:
Первый разряд:
Второй разряд:
Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом в запасе Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины после достижения предельного возраста подлежат исключению из военного учета. Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его просьбе он может остаться на службе еще до 5 лет", – обращает внимание Антон Маринич.
Между тем, во время мобилизации в Украине призыву на службу не подлежат те, кто воспитывает троих детей. К этой категории относятся также те, на содержании у которых находятся дети от предыдущего брака жены. Мы писали, какие законные основания увольнения со службы действующего военного.
Также юрист объяснила в комментарии РБК-Украина, мобилизуют ли мужчину в ВСУ, если семья ждет третьего ребенка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.