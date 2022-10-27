Могут ли ядерные учения РФ быть скрытым развертыванием: ответ Пентагона

Ничто не указывает на то, что российские учения ядерных сил "Гром-2022" являются прикрытием для развертывания ядерного вооружения.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

По словам Остина, Соединенные Штаты не видят ничего, что бы указывало бы на то, что продолжающиеся ежегодные российские учения ядерных сил "Гром-2022" могут быть прикрытием для реального развертывания сил для нанесения ядерного удара.

"На данный момент мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в то, что это какое-то прикрытие", - отметил глава Пентагона.