ua en ru
Ср, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Можно ли заправлять кондиционер авто на гаражах: анализируем основные риски

Среда 23 апреля 2025 22:50
UA EN RU
Можно ли заправлять кондиционер авто на гаражах: анализируем основные риски Фото: можно ли заправлять кондиционер авто на гаражах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После нескольких лет пользования машиной владелец вдруг узнает, что ее надо заправлять не только топливом и маслами, но и фреоном. Где следует заправлять кондиционер и почему СТО - не единственный вариант, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

О том, что на самом деле стоит за процессом заправки автокондиционера хладагентом, читайте в материале РБК-Украина.

Система кондиционирования в авто - вещь довольно капризная, поэтому чем старше машина, тем чаще оказывается, что владелец уже отказался от ремонта этого блага комфорта и катается себе летом с открытым окошком. Но если позаботиться об этом вопросе заблаговременно, кондиционер будет служить дольше.

Почему фреон убегает из машины

Причина проблем с охлаждением воздуха в салоне чаще всего одна и та же - протечки хладагента из системы. Указанное вещество (оно же фреон) отличается чрезвычайной летучестью и может "выходить в атмосферу через малейшие неплотности. Это могут быть микротрещины в металлических трубках, проблемный заправочный клапан на магистрали, а чаще всего причина в старении резиновых уплотнителей в местах подсоединения трубопроводов к компонентам системы.

гараж - Нерухомість Луцьк - OLX.ua

Когда надо заправлять хладагент

Обычно климатическая установка теряет не весь свой хладагент, а его часть. Поэтому в зависимости от процента потерянного вещества система теряет эффективность частично или полностью.

Как правило, детали-виновники стоят копейки, но немалых средств обходится заправка хладагентом. Недешевый он сам, недешевая и услуга, ведь при заправке используется специальный стенд-стойка. Аппарат точно определяет, сколько жидкости потеряно, не повреждена ли система, плюс помогает сохранить, очистить и повторно использовать остатки вашего фреона и особого масла, которое вместе с хладагентом циркулирует по системе.

Такой дорогой стенд по карману не каждой СТО, но есть мастерские, которые берут на себя смелость обходиться без него. В основном это даже не мастерские, а буквально гаражный сервис.

Как заправляют кондиционер на гаражах

Если не заботиться о дальнейшей судьбе системы, фреон в контур можно просто "долить", не принимая во внимание, насколько точно она пуста. Такие заправщики ориентируются на вес фреона, который смогла забрать в себя система кондиционирования в активированном состоянии.

Работоспособность таким образом будет возвращена. Но поскольку не будет проводиться вакуумирование системы, диагностика ее герметичности и выяснение интенсивности протечки, это может быть пустой тратой денег, ведь фреон снова будет потерян.

А еще хуже то, что система, в которую будет добавлено больше фреона, чем следует, будет работать в нештатном режиме. Следовательно, будет ускоренно изнашиваться самый дорогой агрегат системы - компрессор. Собственно, о минусах гаражного кондиционерного сервиса следует поговорить отдельно.

Почему заправлять "кондишен" на гаражах нехорошо

Да, заправить систему в маленькой мастерской без специального оборудования - напрямую из баллона - будет существенно дешевле. Но минусы такого способа тоже впечатляют:

  • Никто не знает, на какой срок хватит заправленного хладагента - то есть потраченных вами денег. Очень может быть, что через несколько дней фреон снова покинет систему и кондиционер не будет работать.
  • Система может остаться заполненной не до конца, а возможно, будет переполненной. Оба варианта вредны для эффективности системы кондиционирования и ее долговечности.
  • Даже если с количеством фреона заправщик угадает, количество масла не будет восстановлено. А значит, компрессор будет работать в условиях масляного голодания - и так он, извините, долго не протянет.

Заправка автокондиционера Троещина Цена 2025 Киев
Вкратце

Заправлять кондиционер без диагностики на стенде и, возможно, без нужного ремонта, неправильно. Однако если кондиционер потерял эффективность лишь частично, и не демонстрирует других признаков проблем, на такую упрощенную заправку можно решиться. Понять, что кондиционер не имеет больших проблем, можно по следующим признакам:

  • Воздух охлаждается, хотя и хуже, чем следует;
  • Эффективность холода терялась медленно, а не резко;
  • Первые несколько секунд после активации кондиционера из-под торпедо идет легкое шипение. Это говорит о недостатке фреона в системе, однако подтверждает, что в принципе он там есть.

С определенной степенью достоверности проверить успешность заправки, можно без стенда - с помощью термометра. Прислоните его к дефлектору воздуховода при включенном кондиционере и прибавьте двигателю оборотов: если в жару прибор покажет +7...+12 градусов, все в порядке.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.

Недавно РБК-Украина рассказывало, как неправильный бензин влияет на автомобиль и как исправить ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
NEWS
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению