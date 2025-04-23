Можно ли заправлять кондиционер авто на гаражах: анализируем основные риски

После нескольких лет пользования машиной владелец вдруг узнает, что ее надо заправлять не только топливом и маслами, но и фреоном. Где следует заправлять кондиционер и почему СТО - не единственный вариант, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

О том, что на самом деле стоит за процессом заправки автокондиционера хладагентом, читайте в материале РБК-Украина .

Система кондиционирования в авто - вещь довольно капризная, поэтому чем старше машина, тем чаще оказывается, что владелец уже отказался от ремонта этого блага комфорта и катается себе летом с открытым окошком. Но если позаботиться об этом вопросе заблаговременно, кондиционер будет служить дольше.

Почему фреон убегает из машины

Причина проблем с охлаждением воздуха в салоне чаще всего одна и та же - протечки хладагента из системы. Указанное вещество (оно же фреон) отличается чрезвычайной летучестью и может "выходить в атмосферу через малейшие неплотности. Это могут быть микротрещины в металлических трубках, проблемный заправочный клапан на магистрали, а чаще всего причина в старении резиновых уплотнителей в местах подсоединения трубопроводов к компонентам системы.

Когда надо заправлять хладагент

Обычно климатическая установка теряет не весь свой хладагент, а его часть. Поэтому в зависимости от процента потерянного вещества система теряет эффективность частично или полностью.

Как правило, детали-виновники стоят копейки, но немалых средств обходится заправка хладагентом. Недешевый он сам, недешевая и услуга, ведь при заправке используется специальный стенд-стойка. Аппарат точно определяет, сколько жидкости потеряно, не повреждена ли система, плюс помогает сохранить, очистить и повторно использовать остатки вашего фреона и особого масла, которое вместе с хладагентом циркулирует по системе.

Такой дорогой стенд по карману не каждой СТО, но есть мастерские, которые берут на себя смелость обходиться без него. В основном это даже не мастерские, а буквально гаражный сервис.

Как заправляют кондиционер на гаражах

Если не заботиться о дальнейшей судьбе системы, фреон в контур можно просто "долить", не принимая во внимание, насколько точно она пуста. Такие заправщики ориентируются на вес фреона, который смогла забрать в себя система кондиционирования в активированном состоянии.

Работоспособность таким образом будет возвращена. Но поскольку не будет проводиться вакуумирование системы, диагностика ее герметичности и выяснение интенсивности протечки, это может быть пустой тратой денег, ведь фреон снова будет потерян.

А еще хуже то, что система, в которую будет добавлено больше фреона, чем следует, будет работать в нештатном режиме. Следовательно, будет ускоренно изнашиваться самый дорогой агрегат системы - компрессор. Собственно, о минусах гаражного кондиционерного сервиса следует поговорить отдельно.

Почему заправлять "кондишен" на гаражах нехорошо

Да, заправить систему в маленькой мастерской без специального оборудования - напрямую из баллона - будет существенно дешевле. Но минусы такого способа тоже впечатляют:

Никто не знает, на какой срок хватит заправленного хладагента - то есть потраченных вами денег. Очень может быть, что через несколько дней фреон снова покинет систему и кондиционер не будет работать.

Система может остаться заполненной не до конца, а возможно, будет переполненной. Оба варианта вредны для эффективности системы кондиционирования и ее долговечности.

Даже если с количеством фреона заправщик угадает, количество масла не будет восстановлено. А значит, компрессор будет работать в условиях масляного голодания - и так он, извините, долго не протянет.



Вкратце

Заправлять кондиционер без диагностики на стенде и, возможно, без нужного ремонта, неправильно. Однако если кондиционер потерял эффективность лишь частично, и не демонстрирует других признаков проблем, на такую упрощенную заправку можно решиться. Понять, что кондиционер не имеет больших проблем, можно по следующим признакам:

Воздух охлаждается, хотя и хуже, чем следует;

Эффективность холода терялась медленно, а не резко;

Первые несколько секунд после активации кондиционера из-под торпедо идет легкое шипение. Это говорит о недостатке фреона в системе, однако подтверждает, что в принципе он там есть.

С определенной степенью достоверности проверить успешность заправки, можно без стенда - с помощью термометра. Прислоните его к дефлектору воздуховода при включенном кондиционере и прибавьте двигателю оборотов: если в жару прибор покажет +7...+12 градусов, все в порядке.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.