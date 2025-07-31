Можно ли есть еду после того, как на нее села муха? Это должны знать все

Лето - пора пикников и уличной еды, поэтому часто на еду садятся мухи. Что происходит, когда муха садится на вашу еду и можно ли ее есть после этого?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong.
Доктор философии Закари Деврис рассказал, что мухи часто оседают на фекалиях. В общем таких насекомых привлекают различные отходы, которые могут содержать широкий спектр патогенов и паразитов.
Мухи тараканы переносят такие возбудители, как сальмонелла, кишечная палочка и холера.
Вот как выглядит этот процесс:
Другими словами, когда муха "прогуливается по вашему бутерброду", то может оставлять после себя след бактерий и других микробов.
Мухи также распространяют патогены через слюну. Поскольку у них нет зубов, они извергают слюну со специальными ферментами, которые позволяют им растворять и есть пищу. Ситуацию усугубляет то, что мухи также склонны испражняться на еду.
Для большинства людей мимолетное оседание мухи на еду вряд ли приведет к заболеванию.
Но если еда влажная, муха ползала долго или она предназначена для детей или больных - лучше не рисковать и выбросить. Термическая обработка - надежный способ обезопаситься.
Надо выбросить еду, если:
Чтобы ограничить контакт насекомых с пищей, стоит придерживаться нескольких советов:
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