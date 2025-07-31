Можно ли есть еду после того, как на нее села муха? Это должны знать все

Насекомые переносят множество патогенов

Доктор философии Закари Деврис рассказал, что мухи часто оседают на фекалиях. В общем таких насекомых привлекают различные отходы, которые могут содержать широкий спектр патогенов и паразитов.

Мухи тараканы переносят такие возбудители, как сальмонелла, кишечная палочка и холера.

Вот как выглядит этот процесс:

когда насекомое соприкасается с патогеном (например, садится в мусорный бак), микробы переносятся на его лапы или тело через прикосновение

затем насекомое садится на тарелку и переносит возбудителя на еду (или поверхность для приготовления пищи) через телесный контакт

Другими словами, когда муха "прогуливается по вашему бутерброду", то может оставлять после себя след бактерий и других микробов.

Мухи также распространяют патогены через слюну. Поскольку у них нет зубов, они извергают слюну со специальными ферментами, которые позволяют им растворять и есть пищу. Ситуацию усугубляет то, что мухи также склонны испражняться на еду.

Стоит ли выбрасывать еду после того, как на нее села муха

Для большинства людей мимолетное оседание мухи на еду вряд ли приведет к заболеванию.

Но если еда влажная, муха ползала долго или она предназначена для детей или больных - лучше не рисковать и выбросить. Термическая обработка - надежный способ обезопаситься.

Надо выбросить еду, если:

муха ползала по еде, особенно влажной (мясо, фрукты, пирожные)

ты видишь следы жидкости или мутное пятно - муха выделяет слюну, чтобы растворить пищу

еда предназначена для ребенка, пожилого человека или больного

много мух - это уже признак антисанитарии

Как уберечь еду от мух

Чтобы ограничить контакт насекомых с пищей, стоит придерживаться нескольких советов: