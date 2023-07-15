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Можно ли употреблять воду из Днепра в районе Херсона: ответ экологов

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Херсон, Суббота 15 июля 2023 17:14
Можно ли употреблять воду из Днепра в районе Херсона: ответ экологов Фото: экологи провели исследование речной воды в Херсоне (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Херсоне, в районе Нафотогавани экологи отобрали пробы поверхностных вод Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

По данным администрации, по результатам отобранных проб воды из Днепра стало известно, что превышение предельно допустимых концентраций для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд населения не установлено.

Также в отобранной воде не обнаружили нефтепродуктов. Растворимый кислород составляет 4,6 мг/дм3, что соответствует норме.

Инфекции в воде

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в воду попали трупы животных, ядохимикаты, топливо и т.д. Поэтому в Херсонской области фиксируют наличие в воде холерной и кишечной палочки.

По информации Минздрава,в Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Отмечается, что в отличие от временно оккупированных регионов контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно. Также в пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, снабженные быстрыми тестами для диагностики холеры.

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