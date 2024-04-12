Можно ли спрогнозировать шаги РФ после массированной атаки: ответ Воздушных сил

"Враг постоянно пытается как-то несколько видоизменить свою тактику. Как мы видели на этот раз (во время последней массированной атаки - ред.) он применил почти все свои самолеты. Я имею в виду самолеты разных типов - это и Ту-95МС и МиГ-31К, и Су-34, Су-35. (А также - ред.) зенитные ракетные комплексы С-300 и "Шахеды", - сказал он.

Евлаш отметил, что россияне используют множество средств, которыми они одновременно пытаются бить, комбинировать, отвлекать внимание.

"И на фоне того, после вчерашней атаки мы видим, что враг снова прибегает к таким "пощупываниям" своими "Шахедами" и постоянному беспокоящему огню для того, чтобы кошмарить местное население. Ну и конечно, что он пытается нанести нам хлопот, чтобы мы меньше времени тратили на подготовку, на перезарядку, перевооружение", - отметил он.

По его словам, таким образом враг пытается постоянно применять и тактическую авиацию в том числе.

"Как мы видим, обычно он использует ракеты Х-59", - подчеркнул он.