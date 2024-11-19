Можно ли подать документы на отсрочку, если уже вручили повестку: важное объяснение

Можно ли получить отсрочку, если уже вручили повестку

"Получение повестки не означает автоматический призыв. Если у вас есть законные основания для отсрочки, например обучение, уход за ребенком, ненадлежащее состояние здоровья и т. д., вы имеете право подать заявление об отсрочке", – говорит юрист.

Что нужно сделать:

соберите необходимые документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. Это могут быть справки из учебного заведения, медицинские справки, свидетельство о рождении ребенка и т. п.

напишите заявление о предоставлении отсрочки и добавьте копии всех необходимых документов. Заявление подайте в ТЦК и СП по месту регистрации. При явке сообщите об обстоятельствах, которые дают вам право на отсрочку, и подайте соответствующие документы

несмотря на поданное заявление, возможно, придется пройти ВВК для подтверждения оснований для отсрочки

"Если вам отказывают в отсрочке без достаточных оснований, вы вправе обжаловать это решение в административном порядке или через суд", – говорит Франчук.

Какие нюансы нужно учесть

"Чем быстрее вы подадите заявление, тем быстрее будет рассмотрен ваш вопрос. Если у вас возникнут трудности или вы не уверены в правильности оформления документов, обратитесь за консультацией к юристу", – советует эксперт.

По его словам, подача заявления в ТЦК защитит права военнообязанного мужчины и гарантирует, что его не призовут на военную службу, если он имеет законные основания на отсрочку.

"Также подача заявления поможет избежать недоразумений и конфликтных ситуаций с ТЦК и СП. Главное – действовать оперативно и обеспечить наличие всех документов, чтобы доказать ваше право на отсрочку", – отмечает Франчук.