Можно ли подать документы на отсрочку, если уже вручили повестку: важное объяснение

Во время военного положения в Украине некоторые категории мужчин призывного возраста имеют право на отсрочку от мобилизации.
РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, можно ли подавать документы в ТЦК на отсрочку, если мужчине уже выписали повестку.
"Получение повестки не означает автоматический призыв. Если у вас есть законные основания для отсрочки, например обучение, уход за ребенком, ненадлежащее состояние здоровья и т. д., вы имеете право подать заявление об отсрочке", – говорит юрист.
Что нужно сделать:
"Если вам отказывают в отсрочке без достаточных оснований, вы вправе обжаловать это решение в административном порядке или через суд", – говорит Франчук.
"Чем быстрее вы подадите заявление, тем быстрее будет рассмотрен ваш вопрос. Если у вас возникнут трудности или вы не уверены в правильности оформления документов, обратитесь за консультацией к юристу", – советует эксперт.
По его словам, подача заявления в ТЦК защитит права военнообязанного мужчины и гарантирует, что его не призовут на военную службу, если он имеет законные основания на отсрочку.
"Также подача заявления поможет избежать недоразумений и конфликтных ситуаций с ТЦК и СП. Главное – действовать оперативно и обеспечить наличие всех документов, чтобы доказать ваше право на отсрочку", – отмечает Франчук.
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