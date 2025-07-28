Можно ли пить воду из реки? Опасности, о которых вы могли не знать

Риски употребления неочищенной воды из водоемов

Хотя речная вода может казаться свежей и здоровой, наш организм не настолько хорошо подготовлен к такому типу воды, поскольку она содержит различные микроорганизмы, поскольку не прошла обработку для потребления.

В случае глотания вы, вероятно, можете страдать от желудочно-кишечных заболеваний. Бактерии, вирусы или паразиты, присутствующие в таких водах, могут привести к диарее, рвоте, спазмам в желудке и другим неприятным и очень надоедливым симптомам. Но эти бактерии также могут вызывать серьезные инфекции в желудочно-кишечном тракте, с такими симптомами, как лихорадка, кровяной понос и боль в животе.

Существуют и другие заболевания, которые могут передаваться через воду. Среди них те, которые вызваны определенными микроорганизмами, такие как лямблиоз, брюшной тиф или криптоспоридиоз; которые могут привести к симптомам, варьирующимся от диареи до лихорадки и боли в животе.

Кроме того, к сожалению, многие реки или водоемы загрязнены химическими веществами. Это могут быть пестициды, гербициды, тяжелые металлы и другие химические загрязнители, которые могут влиять на нервную систему, печень или почки. В случаях длительного воздействия это может способствовать повышению риска хронических заболеваний, таких как рак или сердечно-сосудистые проблемы.

Общие рекомендации: как обезопасить себя

Общие рекомендации, предоставленные экспертами, заключаются в том, чтобы не пить воду из рек или природных источников без ее обработки. Если нам нужно или мы хотим это сделать, мы должны кипятить воду, использовать специальные фильтры или дезинфицирующие средства.

Кроме того, важно не только не пить, но и избегать контакта с загрязненной водой. Это включает избегание купания, водных видов деятельности или контакта этой воды с открытыми ранами.

Если вы планируете отправиться туда, где есть водоемы, и собираетесь пить или купаться в них, крайне важно узнать о качестве воды. Проверяйте качество воды в районе с помощью надежных источников, прежде чем ее потреблять.