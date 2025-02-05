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Можно ли перерегистрировать авто на другого человека и сохранить номерной знак: ответ МВД

Во время перерегистрации авто некоторые могут захотеть оставить "старый" номер (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве внутренних дел рассказали, можно ли перерегистрировать транспортное средство на другого владельца вместе с номерным знаком. А также за что при этом платить не придется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Можно ли перерегистрировать авто на другого владельца вместе с номерным знаком

В министерстве рассказали, что при перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД - в связи со сменой их владельцев - оставить имеющиеся номерные знаки можно. Главное условие при этом - согласие (желание) обеих сторон.

Отмечается, что номерные знаки государственного образца (кроме платной комбинации) при перерегистрации транспортного средства на нового владельца остаются безвозмездно.

Между тем номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр (платные номерные знаки государственной регистрации) - только при условии оплаты их стоимости.

"То есть, если покупатель изъявил желание оставить такие номерные знаки, то он оплачивает стоимость данной комбинации в сервисном центре МВД при перерегистрации", - объяснили украинцам.

Кроме того, в МВД сообщили: если платные номерные знаки остаются за авто, которое перерегистрируется на родственников (другого супруга, родителей, детей - тех, с кем можно подтвердить связь соответствующим документом), то за них платить не нужно.

Стоит отметить, что при перерегистрации транспортных средств - в случае смены их владельцев - снятие с учета таких ТС не проводится.

Между тем перерегистрация транспортных средств без смены собственника в Украине проводится в случае:

  • получения свидетельства о регистрации взамен утраченного или не пригодного для пользования;
  • изменения места стоянки, местонахождения или наименования владельцев-юридических лиц;
  • изменения места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств;
  • изменения цвета;
  • переоборудования транспортного средства или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.

Получить эти услуги можно в удобном для вас территориальном сервисном центре МВД.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами (связанные со сменой владельца).

Читайте также, зачем украинским водителям нужно проверять номерные знаки перед выездом.

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