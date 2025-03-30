Можно ли получить бумажное заключение ВВК после 1 апреля: ответ Минобороны

"Даже после 1 апреля, если человек хочет получить на руки заключение ВВК, мы даем такую возможность. Мы распечатываем фактически зеркало цифрового заключения, и предоставляем такую возможность нашим людям, это не является проблемой", - рассказала Черногоренко.

По словам заместителя министра обороны, бумажное заключение о пригодности военнообязанного можно будет получить сразу после осмотра.

"Если это свидетельство о болезни для признания непригодности к военной службе, комиссия утверждает заключение с центральной или областной ВВК, и тогда по желанию гражданина можно получить заключение на бумаге", - добавила чиновница.

Черногоренко также подчеркнула, что сейчас уже налажено взаимодействие между электронным кабинетом ВВК, "Оберіг" и "Резерв+". Поэтому увидеть свой статус по медицинскому осмотру можно сразу в приложении "Резерв+".

Реформа ВВК в Украине

Напомним, в Украине сейчас внедряется реформа военно-врачебных комиссий (ВВК). Очередной этап стартует с 1 апреля. Нововведения коснутся оформления постановления о прохождении ВВК - все комиссии будут обязаны оформлять выводы в электронном виде.

Как действует этот механизм: