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Можно ли получить новые водительские права без военного билета: правила сервисных центров МВД

Фото: права выдают без военного билета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После вступления в силу нового закона о мобилизации с 18 мая сервисные центры МВД будут предоставлять услуги в обычном режиме. Пакет документов остается неизменным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа", - говорится в сообщении.

Документы для обмена водительского удостоверения

По данным пресс-службы, при обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), имеющееся водительское удостоверение.

Документы для перерегистрации авто

Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

Для получения услуг необходимо произвести предварительную запись: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Новый закон о мобилизации

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, который изменяет некоторые нормы для военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет.

В частности, все мужчины должны уточнить свои данные. Это можно сделать через ТЦК, ЦНАУ или приложение "Резерв+".

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Мобилизация в УкраинеМинистерство внутренних дел Украины