Можно ли получить новые водительские права без военного билета: правила сервисных центров МВД

"Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа", - говорится в сообщении.

Документы для обмена водительского удостоверения

По данным пресс-службы, при обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), имеющееся водительское удостоверение.

Документы для перерегистрации авто

Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Для получения услуг необходимо произвести предварительную запись: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Новый закон о мобилизации

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, который изменяет некоторые нормы для военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет.

В частности, все мужчины должны уточнить свои данные. Это можно сделать через ТЦК, ЦНАУ или приложение "Резерв+".