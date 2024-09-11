Можно ли оспорить передачу имущества в управление АРМА: объяснение эксперта

Действующим законодательством предусмотрена четкая процедура передачи арестованных активов предприятий в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Но последнее слово в этом вопросе всегда за судом.

Он отметил, что по правилам Уголовного процессуального кодекса все доказательства по делам должны храниться в состоянии, пригодном для их использования. Когда речь идет об объектах, стоимостью более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, они передаются по письменному согласию собственника, а в случае его отсутствия – по решению следственного судьи или суда в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Эксперт также подчеркнул, что если арест накладывается на активы предприятия и судом решен вопрос об их передаче, АРМА обязана сохранить не только активы как таковые, но и их экономическую стоимость, а по возможности – увеличить ее.

Одной из конституционных основ судопроизводства является обеспечение права на апелляционный пересмотр дела и в определенных законом случаях - кассационное обжалование судебного решения (п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституции).

"Сегодня перечень постановлений, которые можно обжаловать в апелляции, состоит из пятнадцати позиций. И среди них нет решений, касающихся вопросов передачи имущества в управление. Ближайшим по содержанию является определение об аресте имущества или отказе в нем. Но при этом следует учитывать два аспекта. Во-первых, процедура передачи имущества в управление АРМА имеет самостоятельные условия приемлемости, отличные от критериев применения ареста имущества. По сути она составляет отдельное более обременительное по сравнению с арестом вмешательство в право мирного владения имуществом", - отметил эксперт.

По словам Богатыря, определение следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства органа досудебного расследования о передаче имущества в управление АРМА не может быть обжаловано. Впрочем, ссылаясь на общие нормы УПК, сторона обвинения все же подает апелляционные жалобы.

Уголовное процессуальное законодательство предусматривает специальную процедуру хранения вещественных доказательств в уголовном производстве путем передачи в управление АРМА. И при рассмотрении этого вопроса следует руководствоваться как общими нормами (в том числе по порядку рассмотрения представления следователя), так и специальными (ст. 100 УПК о порядке хранения вещественных доказательств, ст. 309 УПК по перечню судебных решений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядка).

По словам юриста, понятно, что в ходе досудебного расследования обжалование определений следственного судьи о передаче имущества в управление АРМА или об отказе в такой передаче по процессуальному законому невозможно. Пожаловаться на апелляцию могут только потерпевший, подозреваемый или третье лицо на определение следственного судьи об аресте имущества.

"При любых обстоятельствах мы должны понимать, что выводы о применении норм права, если они уже изложены в постановлениях Верховного Суда, обязательны для всех субъектов властных полномочий, применяющих в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права. Следовательно, все другие правовые позиции, в частности представителей АРМА, следователей, прокуроров, отличные от мнения ВС неприемлемы", - добавил адвокат Владимир Богатырь.