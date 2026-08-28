Можно ли за ДНК узнать, каким будет характер ребенка: ответ генетика

Гены могут влиять на характер и особенности работы нервной системы, но отдельного "гена характера" не существует. На то, каким человек станет, влияют также воспитание, среда и жизненный опыт.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генетик Дмитрий Микитенко.
Главное:
"Нет гена, определяющего характер", - подчеркнул специалист. По его словам, генетически могут передаваться определенные особенности функционирования нервной системы - в частности, реактивность, пластичность и склонность к определенным привычкам.
В комплексе с воспитанием и средой эти особенности могут оказывать влияние на формирование характера. По словам Микитенко, характер носит полигенную составляющую, а генетический вклад оценивают примерно в 40-60%.
Генетик объяснил, что даже люди с очень похожим генетическим набором могут развиваться по-разному из-за разного жизненного опыта.
Для примера он привел однояйцевых близнецов. Они могут иметь одинаковые генетические наклонности и жить в подобных условиях, однако определенное событие в жизни одного из них способно повлиять на дальнейшее развитие.
"Представим однояйцевых близнецов, имеющих одинаковую склонность, живущих и питающихся в одинаковых условиях. Но один упал с велосипеда и получил сотрясение мозга, а другой такого опыта не имеет. И это уже может повлиять, как они будут развиваться дальше", - отметил Микитенко.
Поэтому со временем даже однояйцовые близнецы могут становиться все более разными. На это влияет накопление отличий в среде и опыте.
Генетический риск не всегда означает неизбежное развитие определенного состояния.
Никитенко привел пример синдрома дефицита внимания и гиперактивности. По его словам, из-за высокой генетической предрасположенности на проявление состояния могут влиять стрессы, родовые травмы или нарушения обмена веществ.
В то же время, с такими проявлениями можно работать, а то, реализуется ли генетический риск, зависит не только от наследственности, но и от воспитания и жизненного опыта.
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