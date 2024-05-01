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Возможно ли новое наступление на Херсон: ответ главы ОВА

Фото: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин (facebook com alexandr prokudin 7)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской ОВА не исключают новое наступление РФ на Херсон. Но вряд ли он будет аналогичным тому, что происходил во время масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net.

"Считаю, что большое вторжение, как это было, им не удастся. Потому что у нас есть естественная преграда - река. Сомневаюсь, что получится ее пересечь", - сказал он.

Но, по словам главы ОВА, россияне захотят закрепиться где-нибудь на правом берегу, поэтому есть такая вероятность.

"Мы готовы. Есть средства и человеческие ресурсы, чтобы этого не произошло. Постоянно с командованием на связи", - добавил Прокудин.

Новое наступление России

Российские войска планируют новое наступление на фронте в Украине в конце мая-начале июня. Как рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, не исклчено, что основной удар оккупанты сосредоточат на Покровске, как стратегическом направлении, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области.

Буквально два дня назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте сейчас обостряется. Российская Федерация пытается захватить стратегическую инициативу на поле боя.

Напомним, правый берег Херсонской области, как и левый, был оккупирован российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину. Уже в ноябре его,в частности и Херсон удалось деоккупировать. Левый берег региона до сих пор остается захваченным россиянами.

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