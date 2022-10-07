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Возможно ли повторное наступление россиян на Киев: ответ Наева

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Київ, Пятница 07 октября 2022 21:13
Возможно ли повторное наступление россиян на Киев: ответ Наева Фото: Сергей Наев (mil.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Повторное наступление российских войск на Киев возможно, однако для формирования таких сил оккупантам понадобится 2-3 месяца.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире национального телемарафона.

"Оно (повторное наступление на Киев – ред.) возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", - отметил Наев.

Он также выразил мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине только тогда, когда получит соответствующую команду от России.

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", - заверил Наев.

Ранее мы писали, что захват Киева в приоритетах Путина, однако на данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на столицу. Так, накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.

Также сообщалось, что австрийский военный аналитик Том Купер отмечал, что Россия снова может попытаться ударить по Киеву и Западной Украине, если у них будет такая возможность. Однако использование белорусской армии исключено.

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