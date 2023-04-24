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Возможен ли обмен пленными "всех на всех": что говорит Буданов

Фото: глава ГУР оценил вероятность обмена пленными с Россией в формате всех на всех (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Ульяна Безпалько

Украина ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех" и уже "приближается к этому".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Да, мы в принципе приближаемся к этому", - сказал он.

Буданов напомнил, что по состоянию на сегодняшний день уже обменяно более 2200 человек (количество, которое Украина освободила из плена, - ред.).

"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", - отметил глава ГУР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена.

Напомним, Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 130 защитников. Среди освобожденных военных 48 считались пропавшими без вести. Часть спасенных ранены, многочисленные контузии и потеряны конечности.

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Обмен пленными