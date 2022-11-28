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Возможно ли новое наступление россиян на Киев: ответ Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Российские оккупанты будут пытаться захватить Киев, если у них будет такая возможность, ведь столица все еще остается целью агрессора.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Некоторые в Украине и среди западных партнеров совершали большую ошибку, когда говорил, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как большой "собиратель русских земель". Некоторые говорили, что он будет доволен Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина", - сказал он.

Кличко в разговорах с зарубежными партнерами говорит, что российский диктатор зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать.

Так, Киев - это столица Украины, это ее сердце и символ.

"Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно будут пытаться идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", - добавил мэр.

Напомним, ранее в Минобороны отмечали, что на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления. Но такой вариант может оказаться запасным в России.

Кроме того, в Генштабе оценили готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину.

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КиевВиталий КличкоВойна России против Украины