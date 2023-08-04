Возможен ли дефицит электроэнергии в Украине: прогноз до начала следующего года

Национальный банк Украины оставил без изменений свой апрельский прогноз по дефициту мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ (июль 2023 года).
"В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 года и в I квартале 2024 года (до 5%)", - говорится в отчете.
Напомним, в начале года НБУ прогнозировал дефицит электроэнергии в первом квартале на уровне 27%, но по факту он был на уровне 15% и со второй половины февраля дефицита электроэнергии в основном не наблюдалось.
В макропрогнозе НБУ за апрель допускался дефицит около 3-5% в течение ІІІ-IV кварталов 2023 года и в I квартале 2024 года.