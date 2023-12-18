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Возможны ли в Украине блэкауты в случае сильных морозов: что говорят в Минэнерго

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 09:27
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Возможны ли в Украине блэкауты в случае сильных морозов: что говорят в Минэнерго Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В случае сильных морозов в Украине не прогнозируют длительных отключений электроэнергии. Блэкауты могут быть только вследствие стихийного бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Блэкауты, к сожалению, они могут быть только вследствие стихийного бедствия. И у нас были такие ситуации", - сказал Галущенко.

Он напомнил об отключении электроэнергии в Одесской области из-за непогоды несколько недель назад.

"И потом этот циклон пошел на запад Украины, где так же повлиял на отключение. Опять же это только единственный фактор, который может быть. Кроме военного влияния", - добавил министр.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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