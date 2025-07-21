Возможна ли встреча Путина и Трампа в ближайшее время: мнение эксперта

По его словам, для саммита Путина и Трампа они должны "что-либо финализировать". Но американский лидер не хочет проводить личную встречу с главой Кремля до прекращения горячей фазы войны против Украины.



Клочок обратил внимание, что до прекращения огня Россия и США также не договорятся о восстановлении авиасообщения. И в этой части Трамп проявляет "последовательность".

"Ему безразлично, где пройдет линия фронта. По большому счету да. Мы демонстрируем, что мы не отдадим территории, которые сейчас контролируем. Останавливайтесь там, где вы есть. Путин этого не хочет, Трамп повлиять на это не может, потому что он не может публично заставить Украину отдать территории", - добавил он.

Эксперт добавил, что Кремль сам признает необходимость выполнения домашней работы для встречи с США на уровне лидеров. Но такую работу в Кремле еще даже не начинали выполнять и не планируют.

Клочок считает, что это объясняется очень крепкими связями между Китаем и РФ, которые Трамп пытался разорвать, но так и не смог.

"Сохранить Россию, ну, опять же, мне кажется, эта идея, которая живет в Белом доме, в госдепе, уже десятки лет, это ерунда полная. Сохранять Россию в том виде, в каком есть. Вы не решите коренную проблему", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сейчас один из самых эффективных способов урегулировать ситуацию на евразийском континенте - это расчленить Россию. В ином случае Китай получит дополнительную силу.

"Встреча Трампа и Путина на данном этапе, она не то, что не имеет смысла. Я просто ее не вижу", - считает он.