Возможна ли в России революция: ответ российского оппозиционера

"Социальный взрыв происходит в тот момент, когда очень часто по совершенно непонятным причинам или в результате каких-то совершенно непредсказуемых совпадений возникает так называемая точка коллективного действия. Когда вдруг достаточно большое количество людей осознают, что вот здесь и сейчас они могут повлиять на происходящее", - заявил Преображенский.

Как пояснил оппозиционер, вышеупомянутые точки возникают тогда, когда возникает дискоординация между властью и силовиками, в результате чего последние берут паузу и не выполняют свои обязанности.

Одной из наиболее вероятных точек, по мнению Преображенского, является столкновение Кремля с региональной элитой. В последнее время бизнес средней руки подвергается давлению. Бывший народный депутат Виктор Медведчук, после того, как попал в Россию - уже получил бизнес стоимостью в несколько миллиардов, которые были захвачены у российских бизнесменов средней руки.

В то же время диктатор сам разрешил губернаторам создавать добровольческие батальоны. Может случиться и такое, что силовики в конце концов проявят большую лояльность к местному руководству и станут на его сторону. Похожая ситуация произошла в Башкортостане, когда полиция некоторое время не останавливала митингующих.

"Революция должна быть о будущих поколениях и максимально архаично - о земле, "где должны жить наши дети". Вот когда соединяются эти два фактора, возникает протест, на который люди выходят, даже несмотря на то, что понимают, что его будут подавлять. А в Башкортостане он не сразу стал подавляться, кстати, потому что полиция сама здесь живет и реагирует ровно так же, как большинство населения", - добавил оппозиционер.

Мятеж Пригожина

Бунт боевиков "Вагнера", 24 июня 2023-го, стал самым серьезным вызовом для власти диктатора с 1999 года. Тогда же боевики быстро взяли под контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы. Силовики, в свою очередь, или же поддержали мятеж, или же молчали. Путин, в свою очередь, сбежал из Москвы.

В конце концов мятеж был подавлен в результате соглашения, заключенного при посредничестве Лукашенко, а Пригожина позже ликвидировали подрывом его самолета.