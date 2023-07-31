Может ли измениться курс доллара в ближайшие месяцы: прогноз экономиста

"Рыночного курса нет, и я надеюсь, не будет до завершения войны. Если фактически большинство валютного предложения закрывает Национальный банк, то фактически никакого рыночного курса быть не может априори во время войны. И я думаю, что даже некоторое время после завершения войны, какого-то рыночного курса быть не может", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сезонности на валютном рынке, когда до войны курс доллара всегда рос осенью, Кушнирук отметил: "Ну какая сезонность, если сезонная у нас экспортная выручка от продажи аграрной продукции, а сейчас не можем экспортировать по существу".

Экономист считает, что НБУ мог бы постепенно девальвировать гривну в соответствии с инфляцией, чтобы не создавать искажения ситуация и затем не проводить разовую девальвацию. Однако сейчас НБУ этого не делает.

В то же время НБУ накопил значительные золотовалютные резервы, за счет которых может покрывать дефицит на рынке дефицита своими интервенциями. Кроме того, НБУ разрешил банкам переводить часть безналичной валюты в наличные.

"У банков есть достаточная ликвидность для того, чтобы закрывать наличные денежные средства", - сказал он.

Кушнирук отметил, что рост курса доллара на прошлой неделе на 50 копеек на наличном рынке не стоит внимания.

"Я не вижу оснований для смены тренда на данный момент. Ну и это не такие изменения, о которых можно было говорить", - добавил он.

Экономист подчеркнул, что ситуация на валютном рынке меняться не будет. "Пока не вижу оснований и условий, когда все зависит от Нацбанка, а это вынужденная ситуация", - сказал Кушнирук.