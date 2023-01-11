Может ли Украина стать членом ЕС в условиях войны: ответ замглавы Еврокомиссии

"Нет, это невозможно (вступление Украины в ЕС в условиях войны, - ред.). Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский союз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - заявил Тиммерманс.

Замглавы Еврокомиссии отметил, что вступление Украины изменит характер Европейского союза и сравнил это по степени влияния с крупнейшим разовым расширением ЕС в 2004 году.

Отметив первые шаги Украины по выполнению семи критериев Тиммерманс отметил важность того, чтобы ЕС показал, что он может сделать, чтобы приблизить нашу страну к своей цели.

"Мы должны ответить на это, сказав Украине: хорошо, сейчас вы приняли этот закон, в ближайшие годы мы поможем вам реализовать его, и мы предоставим вам поддержку, чтобы его внедрение было успешным. Этот процесс подготовки к вступлению будет чрезвычайно важным, но мы должны начать его немедленно", - пояснил заместитель главы Еврокомиссии.

Также Тиммерманс выделил возможную роль Украины в реализации стратегии энергетического перехода в Евросоюзе. По его словам, необходимо, чтобы наша страна стала частью будущей водородной экономики ЕС.

"Украина идеально подходит для того, чтобы стать крупным производителем зеленого водорода и биометана для товаров, которые будут нужны для чистой экономики Европы в будущем", - заявил Тиммерманс.