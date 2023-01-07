Может ли Украина полностью защититься от ракетных ударов: ответ генерала Павлюка

"100% гарантий не даст ни одна система. Все зависит от массированности удара. Украинская система ПВО делает чудеса. Уничтожает 70-90% целей. Но противник тоже готовится. Они меняют траектории, способы поражения", - говорит Павлюк.

В свою очередь он отметил, что у оккупантов осталось не так много мощностей.

"Поэтому они просчитывают каждый полет ракеты. Мы просим партнеров более эффективные средства ПВО. Они поступают, но не такие темпы и количества, как нам нужно. Если придут ЗРК Patriot, это будет мощная защита. Они поражают любой тип ракет, даже баллистику. Но нам нужно еще больше ракет. Воздушных целей много. Без помощи нам будет тяжело", - подытожил Павлюк.

Напомним, по данным главы Минобороны Алексея Резникова, российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. У РФ есть еще 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических.

Добавим, что президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении предупредил украинцев о возможных ракетных ударах оккупантов на рождественские праздники, и отметил, что ПВО сделает все возможное для защиты.

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