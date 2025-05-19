Может ли Украина обсуждать нейтралитет в обмен на мир: что говорит Зеленский

Россия требует нейтралитета Украины

Напомним, на прошлой неделе украинские и российские чиновники провели переговоры в Стамбуле.

По информации источников РБК-Украина, российская делегация начала выдвигать Украине свои максималистские требования. В частности, Москва хочет нейтрального статуса Украины.

Стоит заметить, что Россия уже неоднократно выступала против вступления Украины в НАТО, поскольку она якобы видит в этом угрозу для своей безопасности.

Детальнее о том, как проходили переговоры, - в материале РБК-Украина.

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