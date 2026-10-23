Может сказать Зеленскому "нет"? Источники рассказали, как Корецкий меняет работу Кабмина

Завтра, 24 октября, будет 100 дней, как Сергей Корецкий занимает должность премьер-министра Украины. Его стиль управления заметно отличается от работы бывшей главы правительства Юлии Свириденко.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен" .

"Однозначно хорошо, что мы к такой зиме подошли с Корецким, а не с Юлей (Свириденко - ред.). Он может, например, сказать президенту, что на какие-то идеи просто денег не хватит", - заявил РБК-Украина один из главных членов президентской команды.

Смену стиля управления отмечают и другие собеседники среди окружения президента Украины Владимира Зеленского.

"Раньше была куча микроменеджмента, по любому вопросу, чтобы перенести ответственность на президента - "надо совещание провести", вот это все. Сейчас на Ставке проговариваются важные вещи, которые он дальше спокойно реализует, докладывает о промежуточных результатах", - рассказал один из них.

Со стороны заметно, что премьер как минимум пытается решать прикладные задачи, которые в текущих условиях российских атак возникают нон-стоп.

К примеру, требует прекратить абсурдную практику перекрытия столичного метро через Днепр в случае любой воздушной тревоги, независимо от уровня угрозы. Или решить проблему бесконечных эвакуаций из поездов, из-за которых четырехчасовая поездка могла затянуться часов на 18.

По словам одного из собеседников РБК-Украина, Корецкий впервые смог свести всевозможные международные обязательства, которые за последние четыре года взяла на себя Украина перед западными институтами, в одну матрицу.

В любом случае, имеющихся ресурсов правительству не хватает для реализации даже рациональных планов. К примеру, создание фонда страхования пострадавшего бизнеса.

Поддержка предпринимателей, чьи склады, магазины или фабрики разрушены российскими обстрелами - безусловно, здоровая идея.

Но с одной стороны, есть абсолютно приоритетные задачи типа закупки оружия или выплат военным, с другой - вряд ли народные депутаты захотят идти навстречу, поднимая НДС, как это предлагают в Кабмине.

"Среди депутатов разные мнения о нем. Кто высоко оценивает, другие не очень. Многим не нравится, что он так депутатов критикует. С другой стороны, он с нами время проводит, и не 15 минут, а потом убежал, а сидит, выслушивает все", - отметил собеседник издания в "Слуге народа".