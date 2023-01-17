Может ли Россия собрать еще 500 тысяч мобилизованных: ответ эксперта

По его словам, если брать мобилизационную инфраструктуру врага, то в вопросе системы военных комиссариатов у РФ не возникают проблемы, впрочем, есть другой нюанс.

"Вопрос - что происходит с этим ресурсом дальше. Учебно-материальная база российских Вооруженных сил способна "проглотить" примерно 100-120 тысяч. Учитывая, что они развернули уже в 16 университетах курсы подготовки младших офицеров - пусть это будет еще 8-10. тысяч. Набирается 130 тысяч, пусть максимум - 150 тысяч", - отметил Кевлюк.

При этом, как акцентировал эксперт, здесь назревает вопрос: куда девать еще 350 тысяч.

"Сомнительно, что они влезут в пункты постоянной дислокации. Я не слышал и не видел оценок, что на такое количество людей есть запасы пищи, горючего, одежды, экипировки. Это племя в резиновых шлепках и спортивных костюмах должно быть? Они формально будут оформлены как военнослужащие. Что делать дальше, куда их поселить? Не получится запихнуть в казарму, в которую помещается 200 человек, две тысячи", - отметил Кевлюк.

Эксперт обратил внимание на то, что очень часто появляются сообщения о пожарах в торговых центрах России и есть информация, что они горят не просто так.

"Это горят места, где было военно-техническое имущество, которым вооружались частные военные компании. Кто их поджигает - неизвестно. Но движение специфических людей специфических народностей вокруг этих торговых центров позволяет утверждать: те, кто говорит, что это склады ЧВК "Вагнера", не ошибается", - подчеркнул Кевлюк.

Он предположил, что такая история может произойти и с экипировкой призванных во время мобилизации.

"Вспомните, как в начале вторжения начали гореть склады в Брянской, Воронежской, Курской областях. Сугубо с экономической точки зрения - все очень логично: "что нас может спасти от ревизии - кража". То есть на количество призываемых людей создаются определенные запасы. Когда эти запасы продали, условно, на Кавказ, а остальные сгорели, кто виноват? Украинские диверсанты, "визитка" Яроша и т.д.", - говорит Кевлюк.

По его словам, таким образом была уничтожена значительная часть запасов, а другая часть запасов была передана частным военным компаниям и каким-то "странным образом" начала гореть по всей России.

"Во что они собираются одеть 500 тысяч человек, если у тех, кто сейчас прибыл на линию фронта, нет элементарной современной баллистической защиты, не хватает бронежилетов? Они постепенно скатываются в управление человеческими массами уровня гражданской войны 20-х годов прошлого века. То есть формально они соберут людей, но в дальнейшем справиться с ними не смогут", - подытожил Кевлюк.