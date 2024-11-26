Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта

"Абсолютно могут (запустить 300-500 дронов - ред.), но все это упирается только в количество пусковых установок. Потому, что эти "Шахеды" запускаются не с аэродромов, они запускаются из специальной пусковой установки. И количества людей, которые будут задействованы, чтобы программировать эти "Шахеды" и все", - сказал Жирохов.

Он обратил внимание на то, что сейчас россияне меняют тактику и пытаются запускать "Шахеды" 24/7.

"Если раньше это было только ночью, сейчас мы видим запуски и днем, и вечером, чтобы система ПВО постоянно находилась в напряжении и, конечно, сбивала меньше таких беспилотников", - отметил эксперт.