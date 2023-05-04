Может ли Россия провести масштабное наступление в Украине в этом году: оценка разведки США
Россия, скорее всего, не сможет провести масштабное наступление в Украине в этом году из-за нехватки боеприпасов и живой силы.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
"Фактически, если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не обеспечит значительные поставки боеприпасов от третьих лиц, помимо существующих поставок из Ирана и других стран, ей будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции", - заявила она во время выступления в комитете Сената по вооруженным силам.
По ее словам, российский диктатор Владимир Путин умерил свои амбиции в Украине. Теперь он, вероятно, считает победой "закрепление контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и обеспечение того, чтобы Украина не стала членом НАТО".
Хэйнс также отметила, что считает маловероятным согласие России на "паузу" в боевых действиях в этом году, только если на это не повлияют политические факторы.
Директор Нацразведки добавила, что россияне готовят новые оборонительные позиции, а в апреле "оккупировали меньше территории, чем в течение любого из трех предыдущих месяцев".
Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что наступление России на Бахмут уже провалилось.
Также мы писали, что, по информации британской разведки, Россия построила три линии обороны в ожидании контрнаступления ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.