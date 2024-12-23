Может ли РФ провести масштабную операцию в Херсонской области: оценка военного

Тимочко отметил, что россияне пока даже не могут продвинуться возле Покровска, или полностью занять Курахово.

"Если мы рассматриваем Времеевское, Кураховское, Покровское направление, то там сейчас россияне задействовали 150 тысяч своих войск. Это на сухопутной территории. Это с учетом того, что там гораздо ближе из России логистическая сеть, когда они там имеют контроль за сухопутной материковой территорией Украины", - рассказал Тимочко.

Он считает, что совсем другая ситуация в Херсонской области. Ведь даже при лучшем обеспечении россияне были вынуждены бежать из Херсона.

"Я думаю, что там идет определенное информационное нагнетание с, возможно, плановой какой-то такой отвлекающей манерой. И это скорее будет сопровождаться какой-то мощной информационной кампанией", - заявил он.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, Москва планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и на правобережной части Херсонской.

В частности, спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что оккупанты уже пытались форсировать Днепр в районе Антоновского моста, но не доплыли даже до середины.