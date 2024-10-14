RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Может ли РФ получить Shahed-101 и что известно об этом дроне: объяснение Defense Express

Фото: Shahed-101 (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

В распоряжении РФ мог появиться еще один образец дальнобойного дрона, который можно использовать для ударов по Украине. Речь об иранском Shahed-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, на днях в соцсетях появилось фото сбитого вражеского дрона, визуально напоминающего иранский Shahed-101. Такой беспилотник был замечен в использовании у йеменских хуситов и группировки "Хезболла".

Что известно о Shahed-101

Ранее СМИ писали о том, что Иран мог передать России усовершенствованный вариант Shahed-101, имеющий маркировку "Шахед-107". У этого дрона заявлена дальность запуска до 1500 км. Он также может поражать западные реактивные системы наподобие M142 HIMARS или M270 MLRS.

Другие же источники напоминают, что в период сообщений о наличии у РФ "Шахед-107" фигурировали данные о том, что российская "Алабуга" планирует производить такие дроны под обозначением 101Р.

Как пишет Defense Express, на использование Россией Shahed-101 указывают три показателя:

  • дальность полета – до 1400 километров;
  • дальность применения – до 600 километров;
  • дальность передачи видеосигнала – до 50 километров.

Несмотря на все, стоит отметить, что в настоящее время доказательством того, что РФ могла применить Shahed-101, есть только фото в открытом доступе. Однако с фото не понятно, стартовало ли в России серийное производство дронов этого типа или нет.

Характеристики Shahed-101

Масса боевой части дрона составляет всего 8 килограммов – что делает его скорее иранской копией или конкурентом для российского "Ланцета". При этом сейчас в России могут оценивать на какой модели дрона-камикадзе стоит сосредоточиться на поле боя - проверенном "Ланцете", или Shahed-101, он же 101Р.

При этом необходимо принять во внимание и сообщение от израильского исследовательского центра ALMA о том, что Shahed-101 в комплектации от "Хезболлы" имеет дальность полета до 900 километров и оснащается видеокамерами для наведения на цель.

Напомним, ранее мы писали о том, что на проходящей в корейском городе Теджон выставке KADEX 2024 была представлена мини-весия иранского Shahed. Его название – KUS-LM.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеИранРоссийская Федерация