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Может ли РФ напасть на НАТО: эксперт назвал условие и озвучил несколько сценариев

Фото: эксперт объяснил, при каком условии РФ нападет на НАТО и какими могут быть сценарии (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Россия может напасть на страны НАТО, если ей хватит ресурсов на еще один военный конфликт, кроме войны против Украины. А это возможно в случае так называемого "крымского сценария". В то же время это нападение может развиваться еще по нескольким сценариям, кроме "крымского".

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко все зависит от того, какой тип войны рассматривать. Если говорить о полномасштабной агрессии, по примеру войны с Украиной, то вряд ли нападение возможно. Но конфликт по "крымскому сценарию" - вполне.

"Если мы возьмем войну с применением авиации, дальнобойных ракет, кибератак, провоцированием беспорядков внутри стран НАТО, с "зелеными человечками", которые могут высадиться в условной Латвии, Литве или Эстонии, то это возможно. Вся российская военная машина готовится к тому, чтобы вести войну против НАТО", – сказал Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Возможные сценарии

"Крымский сценарий"

По словам аналитика, можно рассмотреть несколько сценариев конфликта между НАТО и Россией. Первый – уже упомянутый ранее "крымский сценарий".

"Например, через месяц или два в Латвии, где есть русскоязычная община, начинаются какие-то беспорядки, во время которых залетают вертолеты из Беларуси, из которых высаживаются "зеленые человечки" и начинают поддерживать беспорядки. В это время НАТО будет пытаться решить, это напала Россия, или какие-то террористы", – пояснил он.

Попытка высадки на Готланд

Еще один сценарий, по мнению Мусиенко, – попытка российской высадки на Готланд (самый большой шведский остров в Балтийском море), использовав Балтийск в качестве базы для этого. Либо же российские корабли могут заблокировать выход Дании к Балтийскому морю, чтобы проверить, как будет действовать НАТО – будет обстреливать российские корабли или попытается заставить их вернуться в Балтийск.

Агрессия в отношении Польши

Вполне возможна и российская агрессия в отношении Польши, считает эксперт. Такая агрессия всегда рассматривается по двум направлениям – Беларусь и Калининград. "Ну и соответственно этот Сувальский коридор. Это наиболее угрожающее направление", – объяснил он.

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