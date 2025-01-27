Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта
РФ имеет ресурсы для следующих ракетных обстрелов по Украине. Поэтому рискованно считать, что российский диктатор Владимир Путин возьмет паузу, надеясь на определенные договоренности с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Менее чем за неделю до и уже после инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января и знаменовала его вступление в должность, войска РФ не прибегали к массированным ракетным атакам по территории Украины.
Как Трамп, так и диктатор Путин сигнализируют, что в ближайшее время могут провести разговор. Однако поставит ли на паузу глава Кремля массированные удары по Украине до этого диалога - не известно, поскольку трудно прогнозировать действия Путина, отмечает эксперт Селезнев.
"Очевидно, что он (Путин - ред.) в своих планах мечтает взять полностью под контроль всю территорию Украины. Для реализации этой миссии он готов использовать все рычаги влияния: информационные, военные или силовые", - говорит собеседник.
По его словам, очевидно, что Путин имеет ресурсы, чтобы в дальнейшем в течение этого года атаковать Украину, используя дроны, ракеты, артиллерию и тому подобное.
"Считать, что Путин возьмет какую-то оперативную паузу, надеясь на определенные договоренности с Трампом, я бы не рискнул. Я думаю, что ключевой фактор, который влияет на решение Путина о продолжении агрессии против Украины - это фактор ресурсов", - отмечает Селезнев.
Он обращает внимание, что ресурсы у противника есть. А значит "тешить себя иллюзиями, что вдруг Путин станет "добрым дедом" и откажется от своей агрессии не стоит". Потому что план российского диктатора, ради которого он начинал так называемую "СВО", так и не реализован.
"Путину надо все. Поэтому пока он имеет ресурсы, чтобы хоть немного продвинуться для реализации своей цели, он будет действовать способом, который и действовал, включая массированные ракетные и дроновые атаки и вообще давление на всех рубежах и позициях, где он имеет возможность его реализовать", - считает Селезнев.
Примечательно, что от последней ракетной атаки РФ по Украине с применением стратегической авиации прошло 12 дней. Следовательно, по словам эксперта, прошло достаточно времени, чтобы враг мог подготовиться к следующей атаке.
"По советским нормативам, самолеты стратегической авиации должны быть готовы к следующему боевому вылету в течение суток. То есть меньше, чем 24 часа. Сейчас россияне не укладываются в эти нормативы. Но несколько дней, чтобы накопить ресурсы, им вполне достаточно", - объясняет собеседник.
Он отмечает, что враг имеет возможности и ресурсы для осуществления следующих ракетных атак. К тому же дроновые атаки по Украине происходят каждую ночь. Поэтому эксперт не советует "тешить себя иллюзиями, что завтра ситуация в корне изменится".
Массированные ракетные атаки РФ по Украине
Напомним, что традиционно враг сосредотачивает свои ракетные удары по украинской энергетике. Так, последний раз армия РФ применила самолеты стратегической авиации для массированного удара по Украине 15 января 2025 года.
Тогда враг запустил ночью более 70 дронов, а утром более 40 ракет, в том числе и баллистику. Под прицелом агрессора были преимущественно западные регионы, в некоторых областях фиксировали "прилеты" по объектам критической инфраструктуры, в том числе газовой. Перед этим российские войска устраивали ракетную атаку по Украине под утро 31 декабря. Противник бил в частности по инфраструктуре Шостки Сумской области.
Кроме того, в Святвечер и на рассвете на Рождество 25 декабря российские оккупанты во время масштабной атаки серьезно повредили оборудование ТЭС, враг пытался оставить украинцев без света, газа, тепла и воды.
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