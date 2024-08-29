Может ли Китай быть посредником на вероятных переговорах с Россией: позиция украинцев

Напомним, в августе 2024 года только 19,8% украинцев считают, что переговоры с Россией о мире возможны даже сейчас. В то же время, украинцы допускают проведение переговоров с Россией после выполнения условий, в частности, освобождения всех оккупированных территорий. Убеждены, что переговоры о мире с Россией вообще невозможны, 17,9% опрошенных.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

По данным опроса группы "Рейтинг", в феврале 2024 года Китай перешел в категорию недружественных стран: 58% украинцев считают Китай враждебным, при том что в июне прошлого года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной.