Может ли инфляция быть полезна для экономики. Объясняет НБУ

Целью центральных банков разных стран мира является низкая и стабильная инфляция. В то же время слишком высокий или слишком низкий уровень инфляции – вредны для экономического развития. Высокая инфляция обесценивает доходы и сбережения людей, слишком низкая – останавливает экономический рост.

А не лучше ли, когда инфляции нет или она "уходит в минус"

Ни один центральный банк не стремится добиться нулевой инфляции. Ценовая стабильность не предполагает постоянных цен, она означает их умеренный рост. Незначительный рост цен стимулирует производство и инвестиции, а доходы и сбережения людей защищены от обесценения. Низкая и стабильная инфляция позволяет вести ежедневные дела и бизнес и не беспокоиться о резком удорожании товаров и услуг.

Когда инфляция приближается к нулевому уровню, возрастает вероятность перехода к дефляции. Дефляция – противоположное инфляции явление, когда общий уровень цен не растет, а снижается.

Дефляция тоже оказывает негативное влияние на экономику и останавливает ее развитие. Падение цен часто побуждает людей откладывать покупки с надеждой, что в будущем они будут еще дешевле. Спрос падает, компании вынуждены сокращать производство, и, соответственно, рабочие места. Отсутствие инфляции считается отрицательным явлением, поскольку это свидетельствует о том, что экономика не развивается.

В большинстве развитых стран под ценовой стабильностью понимается обеспечение низкой и стабильной инфляции.

Почему важно знать об уровне инфляции

Рост цен дает определенные сигналы бизнесу и населению и может быть подсказкой, как действовать дальше.

Например, если в один сезон фермеры посеют мало гречки, то цены на эту культуру возрастут, поскольку спрос будет больше предложения. Это станет сигналом для фермеров и производителей нарастить посевы в следующем сезоне.

Знание уровня инфляции позволяет принимать домохозяйствам правильные решения относительно сбережений. К примеру, если ставка по депозиту превышает ожидаемую инфляцию, это может быть удачной и безопасной инвестицией.

Чтобы бизнесу легче было планировать свои инвестиции, а домохозяйствам – расходы и сбережения, НБУ ежеквартально обновляет свой макроэкономический прогноз. Он, в том числе, содержит прогноз инфляции на несколько лет вперед.

Напомним, годовая инфляция в Украине в мае 2024 года ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. В ближайшие месяцы цены будут расти быстрее из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин.

По данным Госстата, главной причиной замедления роста потребительских цен в Украине в марте-апреле 2024 года стал рекордный урожай прошлого года.

НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в текущем году.