Может ли быть подписано соглашение о перемирии в Саудовской Аравии: что говорит Зеленский

"Я поддерживал с самого начала позицию США о безусловной тишине. Почему? Потому что не нужно тогда иметь 10-20 встреч на техническом уровне, чтобы обсуждать условия. Это безусловно. Я считаю, что это более быстрый вариант. Но мы не будем против любого формата и шагов к безусловному прекращению огня", - сказал Зеленский.

Первым шагом, по его словам, может быть, тишина в небе или условия, которые проговаривал президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора.

"Он мне передавал, о чем они говорили с Путиным - именно о том, чтобы не бить ракетами или другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре. Есть вопрос - другая гражданская инфраструктура, какое количество объектов, что именно. Поэтому я думаю, что наша техническая команда будет готова со списком объектов и направлений, где бы мы это видели", - добавил президент.

В то же время он отметил, что не может сказать, чем закончится встреча в Саудовской Аравии.

"Я думаю что было бы хорошо чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который приблизит нас к полному прекращению огня. И именно от этого будет зависеть результат, если стороны хотят этого, или делают вид, что хотят этого. Мы этого хотим. Мы будем готовы быть очень быстрыми и предметными. И я думаю, что вопрос не с украинской командой", - подчеркнул Зеленский.