Мобилизируют ли мужчину в ВСУ, если семья ждет третьего ребенка: объяснение юриста

Согласно абзацу 4 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, говорит Татьяна Козян.

"Причем это не обязательно могут быть биологические дети, это могут быть, например, дети от предыдущего брака жены. Это возможно в случае, если их отец не платит алименты, является умершим или безвестно пропавшим. То есть значение имеет именно факт содержания детей", – отмечает она.

Следовательно, действующим законодательством установлена достаточно демократичная процедура отсрочки от призыва многодетного отца. Для этого достаточно подать соответствующее заявление и предоставить все подтверждающие документы, добавляет специалист.

Согласно статье 84 Семейного кодекса, жена имеет право на содержание от мужа во время беременности, однако еще нерожденный ребенок не может быть на содержании отца или матери.

"То есть получается, что именно беременная жена находится на содержании мужа, а не ребенок, которого она вынашивает. Следовательно, если третий ребенок еще не родился, то это не является основанием для получения отсрочки от мобилизации", – объясняет юрист компании "Приходько и партнеры".

Кроме того, у уже действующих военнослужащих нередко изменяются обстоятельства, в том числе и семейные, дающие право на освобождение от военной службы. О том, какие именно обстоятельства могут стать основаниями для увольнения из рядов ВСУ, расскажем в следующей публикации.