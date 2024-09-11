Должны ли украинские школьники носить форму: ответ образовательного омбудсмена

Родители украинских школьников жалуются, что их детей заставляют носить школьную форму или придерживаться дресс-кода типа "белый верх, черный низ".
РБК-Украина рассказывает со ссылкой на образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, насколько такие требования правомерны.
Служба образовательного омбудсмена получает многочисленные обращения от родителей о принуждении школьников носить определенную одежду. Также сообщается о "рейдах" по проверке внешнего вида учащихся, проводимых педагогическими работниками и администрацией школ. В отдельных случаях детей не допускают к занятиям из-за неподходящей одежды.
"Война, воздушные тревоги, почти ежедневные перемещения к укрытию за 5 дней учебного года, несколько часов отключения света в школе и дома влияют на психологическое состояние детей. И вместо того, чтобы обеспечивать образовательный процесс и заботиться о безопасности детей, часть педагогов осуществляют проверки и" рейды "внешнего вида учащихся, нарушая законы. Они давят на детей, а при систематических замечаниях осуществляют буллинг ребенка и, кроме того, лишают детей права получать образование, которое и так сложно получать при вышеперечисленных условиях", – говорится в сообщении образовательного омбудсмена.
Учителям и родителям напоминают, что подобные действия незаконны и нарушают право ребенка на образование. Педагогов и администрацию учебных заведений призывают прекратить все меры по проверке одежды учащихся. Ни один устав или внутренний документ школы не может требовать обязательного ношения школьной формы, поскольку это противоречит законодательству.
В то же время отмечается, что единственная рекомендация состоит в том, что одежда должна быть аккуратной, соответствовать сезону и удобной, особенно с учетом того, что детям часто приходится находиться в укрытиях. Требования к стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны.
Если случаи принуждения носить школьную форму или определенной формы одежды происходят в вашей школе, Служба образовательного омбудсмена призывает подавать жалобы о нарушении права ребенка на образование .
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