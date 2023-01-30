Должны ли украинские беженцы платить налоги с помощи от иностранных государств: ответ омбудсмена

Украинцы, которые выехали за границу и получают материальную помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог уплачивать не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

Так, многие украинцы, выехавшие за границу после начала полномасштабной войны России против Украины получают денежную и материальную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, иностранных кампаний и организаций.

Согласно Налоговому кодексу, налогоплательщики должны подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах с последующей уплатой налогов. Однако действующее законодательство предусматривает исключение по налогообложению доходов за границей. Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, которые пострадали в результате вооруженной агрессии России и воспользовались правом на временную защиту за границей и получают помощь от иностранных государств и их государственных фондов.

Учитывая это, граждане Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, должны задекларировать в качестве иностранного дохода полученную помощь от иностранных государств, их госфондов, иностранных кампаний и организаций. Однако налог и военный сбор на такой доход не платится.