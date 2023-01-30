RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Должны ли украинские беженцы платить налоги с помощи от иностранных государств: ответ омбудсмена

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы, которые выехали за границу и получают материальную помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог уплачивать не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Так, многие украинцы, выехавшие за границу после начала полномасштабной войны России против Украины получают денежную и материальную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, иностранных кампаний и организаций.

Согласно Налоговому кодексу, налогоплательщики должны подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах с последующей уплатой налогов. Однако действующее законодательство предусматривает исключение по налогообложению доходов за границей. Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, которые пострадали в результате вооруженной агрессии России и воспользовались правом на временную защиту за границей и получают помощь от иностранных государств и их государственных фондов.

Учитывая это, граждане Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, должны задекларировать в качестве иностранного дохода полученную помощь от иностранных государств, их госфондов, иностранных кампаний и организаций. Однако налог и военный сбор на такой доход не платится.

Как сообщалось ранее, войны России против Украины вызвала наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Лубинецвыезд за границуДекларации о доходах