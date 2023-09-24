Имеют ли право военкомы задерживать при вручении повестки: объяснение юриста

Имеют ли право военкомы задерживать мужчин при вручении повестки

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут задерживать людей только совместно с полицией, и только если имеет место определенное правонарушение, говорит Антон Маринич.

"Также есть так называемые уполномоченные лица или патрули. В их состав входят и представители Национальной полиции, и военные Национальной Гвардии. Они должны быть назначены приказом коменданта. Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", – объясняет специалист.

Само по себе задержание должно происходить, если имело место какое-либо преступление. А если человек просто отказывается получать повестку и при этом ведет себя нервно и агрессивно, даже такое обстоятельство вряд ли должно стать основанием для задержания, говорит адвокат.

По его словам, если человека задерживают откровенно вне правовых методов, то звонок только адвокату мало что решит. Поэтому следует жаловаться в несколько органов одновременно.

"Если имеет место подобное задержание без совершения преступления, жаловаться на действия сотрудников полиции в первую очередь можно в ДБР – Государственное бюро расследований. Также можно обращаться и в полицию в зависимости от того, какой состав работает: только ТЦК или это ТЦК и полиция одновременно. В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, следует жаловаться в разные органы", – заключает Антон Маринич.