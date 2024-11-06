Имеют ли право на субсидию ВПЛ и арендаторы: ответ Минсоцполитики

В ведомстве ответили, что согласно правилам субсидия может быть назначена одному из членов домохозяйства, даже если они не зарегистрированы в съемной квартире или доме.

Однако для выплат есть определенное условие. Для субсидий на оплату коммунальных услуг необходимо заключить договор аренды.

Кроме того, для внутренне перемещенных лиц также предусмотрены особые условия.

Сообщается, что они могут получить субсидию без договора аренды. Однако для этого они должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Ее можно подать как онлайн, так и офлайн.

В Минсоцполитики обратили внимание, что субсидия может назначаться только по одному месту жительства:

по месту регистрации,

или по фактическому месту жительства.

Подробности по оформлению субсидий на оплату коммунальных услуг для временно перемещенных лиц вы можете узнать в нашем материале.

Также напомним, что украинцы могут получить до 32 000 финансовой помощи зимой.