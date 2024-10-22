Недвижимость в Харькове. Сколько стоят квартиры и есть ли спрос на них

Как война повлияла на рынок недвижимости Харькова

"С начала войны рынок недвижимости в Харькове в среднем просел на 50%, а некоторые сегменты даже на 60%, но мы продолжаем работать и заключать сделки", – рассказывает Манжос.

До мая 2022 года реестр недвижимого имущества был закрыт, как только его открыли, начались продажи. Тогда люди больше всего интересовались домовладениями в пригородной зоне, покупали дома с подвалами или нулевым этажом. Теперь такого тренда уже нет.

"Сейчас существенно снизилось количество предложений продаж, поскольку все, кто хотел продать жилье – уже сделали это. Также стало меньше мотивированных потенциальных покупателей", – объясняет эксперт.

Причиной этого является то, что выехавшие из Украины харьковчане не понимают, куда потом вкладывать эти деньги, потому что на квартиры за границей их не хватит.

"Люди откладывают продажу квартир с ремонтом в новостройках, потому что проще придержать жилье, чем отдавать за "копейки". Поэтому сейчас чувствуем нехватку предложений по продаже", – объясняет эксперт.

По словам Манжос, в конце 2022 – в начале 2023 года был своеобразный подъем на рынке недвижимости, поскольку украинцы ожидали контрнаступление ВСУ для освобождения области. Тогда был спрос на жилье, цены колебались в пределах 1 тыс. долларов за 1 кв. м.

"Когда наступление не дало ожидаемых результатов, спрос снова снизился и цены упали. Падение продолжалось до весны 2024 года и цены стабилизировались только в августе", – добавляет Манжос.

Какие цены на недвижимость в городе

По данным ЛУН, сейчас в Харькове средние цены на однокомнатные квартиры составляют 20 тыс. долларов, двухкомнатные – 33 тыс. долларов, трехкомнатные – 43 тыс. долларов. С начала года цены снизились на 11–15%. Самые дорогие квартиры в Шевченковском районе, самые дешевые – в Индустриальном.

"Если говорить о бюджетном жилье, то в июне была самая низкая цена – 394 доллара за 1 кв. м, а в сентябре цена уже составляет 520 долларов за "квадрат", – говорит эксперт.

Стоимость аренды жилья остается низкой: однокомнатные квартиры сдают по 4 тыс. грн, двухкомнатные – 6 тыс. грн, трехкомнатные – 8 тыс. грн.

"Есть однокомнатные квартиры по цене 1-3 тыс. грн, но уже нет такого как в начале войны, когда сдавали квартиры просто за оплату коммуналки. Сейчас разве что так сдают военным. Спрос на аренду есть, потому что много переселенцев переехали в Харьков", – говорит Манжос.

Цены на аренду жилья в Харькове (скриншот сайта ЛУН)

Какое жилье до сих пор пользуется спросом

"Люди до сих пор интересуются жильем, это трудно назвать спросом, но сделки происходят. Украинцы понимают, что война точно закончится, а вот будет ли у них потом необходимая сумма на жилье – неизвестно. Сейчас на Северной Салтовке можно купить квартиру за 10-12 тыс. долларов. Имеем много консультаций, сделки есть в разных районах города", – говорит Манжос.

По ее словам, сейчас значительно снизился спрос на новостройки без ремонта, поскольку сильно подорожали строительные материалы, а еще уменьшилось количество мастеров, которые могут выполнить работу.

Также Манжос отмечает, что на рынок Харькова очень влияет государственная программа "єВідновлення". Она дает компенсации украинцам, чье жилье разрушено в результате военных действий.

"єВідновлення" до мая помогало, потом не было финансирования. Люди, получавшие выплаты по этой программе, понимали, что за такие деньги могут купить жилье только в Харькове, поэтому вкладывали в недвижимость здесь. Тогда самый большой спрос был на двух- и трехкомнатные квартиры, а также на дома. Сейчас – на однокомнатные квартиры", – объясняет эксперт.

Также в спросе жилье с газом. Квартиры в районе Алексеевка очень упали в спросе, потому что там многоэтажки на электричестве, при этом покупатели предпочитают Северную Салтовку, потому что там во многих многоэтажках есть газ.

"А еще люди теперь отказываются от покупки квартир на верхних этажах, потому что там опаснее при обстрелах", – говорит Манжос.

Средняя стоимость жилья в Харькове на первичном рынке (скриншот)