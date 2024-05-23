Существует ли угроза наступления России на Сумы: ответ главы ГВА

Россия не оставляет замыслов по наступлению на Сумскую область. В то же время оккупация Сум непосильная задача для врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации (ГВА) Алексея Дрозденко в комментарии "Суспільному".
По словам Дрозденко, россияне действительно накапливают силы. Согласно данным разведок, враг не имеет бронированной техники. В то же время наращивается личный состав.
Глава ГВА отметил, что наступление на сегодня является непосильным для врага, поскольку это не приведет к каким-то успехам. Он сравнил ситуацию с наступлением на Харьковскую область. Незначительные успехи россияне обошлись для них бешеными потерями. Даже в случае наступления на Сумы, у врага не было бы шансов дойти до города.
Дрозденко также рассказал, что городу не угрожает и вражеская артиллерия. Он пояснил, что для ударов россиянам необходимо подогнать ее близко к 10 километрам от города, или же еще ближе.
"Сейчас это невозможно, поэтому артиллерия - нет. С воздуха да, но видя последние новости и подтверждения из тех или иных военных подразделений, относительно пилотов обученных на F16 и самолетов, то я уже в ожидании, что даже в воздухе нам станет проще, именно с носителями КАБов", - отметил он.
Глава МВА отметил, что попытка наступления возможна, впрочем, оккупация Сум - нет.
"То есть, никто не знает место, не может точно сказать, когда они такие выскочат из окопа и побегут на нас в эту бессмысленную атаку. В том, что шансов у них нет добежать до Сум - это вам 100% говорю", - пояснил Дрозденко.
Недавно враг начал наступление на Харьковскую область, впрочем, из-за отсутствия успехов - решил растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области. По словам президента Владимира Зеленского, сегодня самыми горячими направлениями являются Покровское, Краматорское, а также Кураховское.
Согласно обновленным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), россияне пытаются наступать на большинстве направлений. Больше всего на Купянском и Покровском.
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