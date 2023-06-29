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Существует ли угроза Киеву в случае теракта на ЗАЭС: ответ Ляшко

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Четверг 29 июня 2023 16:52
Существует ли угроза Киеву в случае теракта на ЗАЭС: ответ Ляшко Фото: Виктор Ляшко, министр здравоохранения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В случае российского теракта на Запорожской АЭС Киев остается за пределом влияния последствий.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе - не создавать паники и искусственного ажиотажа", - отметил Ляшко.

Министр отметил, что в случае теракта, в первую очередь, необходимо будет слушать рекомендации, поскольку они привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.

Подготовка к теракту на ЗАЭС

По словам президента Владимира Зеленского, россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. В частности, информацию об этом подтвердил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Как отметил последний, враг дополнительно заминировал АЭС, а именно бассейн-охладитель. Он пояснил, что без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней.

Подробнее о том, зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы, читайте в материале РБК-Украина.

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