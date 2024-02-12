Готовят ли россияне повторное наступление на Харьков: что говорят в ВСУ

"У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение окупантов даже вдоль линии фронта",- сказал Евлаш.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения в этом направлении продолжают устанавливаться фортификационные сооружения на случай, если россияне снова пойдут в наступление.

"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", - сообщил Евлаш.

Боевые действия в Харьковской области

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области в январе.

В Харьковской области Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать осуществлять наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.