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Готовят ли эвакуацию из Купянска на фоне усиления российских обстрелов: ответ Синегубова

Фото: Синегубов рассказал, готовят ли эвакуацию из Купянска на фоне усиления российских обстрелов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские власти готовятся к возможному проведению эвакуации из Харьковской области в связи с усилением обстрелов со стороны российских оккупантов. Однако такая эвакуация не будет обязательна для жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Мы сейчас действительно будем готовить еще одну волну информационную для людей о возможности провести эвакуацию. Эта эвакуация пока не обязательна, однако мы готовы предоставить временное место для проживания, потому что безопасность наших граждан на первом месте", - сказал он.

По словам Синегубова, обостряется ситуация с обстрелами Двуречной, Волчанска и Купянска. Так, рассматривается возможность сохранения медицинского оборудования и передислокации определенной части местных больниц, поскольку по имеющимся данным, враг выбирает себе как потенциальные цели исключительно гражданские больницы, где нет военных.

Напомним, россияне не дают украинцам выезжать с оккупированных территорий. Они превратили захваченные земли в тюрьму.

РБК-Украина сообщало, что недавно вражеский массированный обстрел сорвал эвакуацию семьи с тремя детьми из Угледара.

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