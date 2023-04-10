Готовится ли Россия к ракетной атаке на Пасху: что говорят в Воздушных силах

"У нас уже кто-то и отпраздновал Пасху...Празднуют по разному. Но то, что страна, использующая религию как оружие массового поражения, на сегодня я так называю Московский патриархат, может сделать это (нанести ракетные удары - ред.) и на Пасху, а может и нет", - говорит Игнат.

Он объяснил, ответить на то, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки на Пасху невозможно, поскольку признаки подготовки врага к ударам всегда есть.

"То, что корабли выходят-заходят, самолеты тоже на аэродромах базирования их. Они рассредоточили стратегическую авиацию, но есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них... Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время", - отметил Игнат.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что Россия продолжает использовать религию как оружие для дискредитации Украины на международной арене.

Потому агрессор Россия может использовать приближение к Пасхе и цинично предложить на праздник "прекратить огонь".

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