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Готов ли враг к наступлению на Запорожском направлении: ответ полковника Ерина

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россиянам не удалось создать мощную группировку для наступления на Запорожском направлении. В то же время, опасность представляет авиация врага в Крыму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении", - заявил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

Как пояснил Ерин, опасность представляют аэродромы России во временно оккупированном Крыму, которые враг использует для нанесения ракетных ударов и транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.

"Также в Крыму продолжается принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей в качестве мобилизационного ресурса", - добавил полковник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что враг пытается наступать на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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