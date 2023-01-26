Готов ли враг к наступлению на Запорожском направлении: ответ полковника Ерина

Россиянам не удалось создать мощную группировку для наступления на Запорожском направлении. В то же время, опасность представляет авиация врага в Крыму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

"В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении", - заявил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

Как пояснил Ерин, опасность представляют аэродромы России во временно оккупированном Крыму, которые враг использует для нанесения ракетных ударов и транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.

"Также в Крыму продолжается принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей в качестве мобилизационного ресурса", - добавил полковник.